Matera, autobus finisce fuori strada: 15 feriti, uno grave

Un autobus con a bordo studenti è finito fuori strada nel promeriggio mentre percorreva la statale che collega Matera con Montescaglioso. Secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco, il bilancio è di un ferito grave, trasportato dal 118 in eliambulanza al Madonna delle Grazie di Matera, e di altri 14 non gravi giunti nello stesso ospedale in ambulanza.

L'incidente

Secondo quanto ricostruito, i giovani stavano tornando dalla città dei Sassi, dove frequentano gli istituti superiori, a Montescaglioso. L'incidente è avvenuto nei pressi di contrada Pineta, a pochi chilometri dal centro abitato del paese verso il quale era diretto il mezzo. Sull'autobus di linea delle Fal, Ferrovie appulo lucane, c'erano una cinquantina di persone. Dopo che il bus è finito fuori strada, per cause in fase di accertamento, sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118 Basilicata soccorso che hanno prestato i primi soccorsi ai feriti, alcuni dei quali sono stati trasferiti all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera. "Nella sfortuna dell'incidente, è andata bene. Il bilancio poteva essere tragico", ha detto all'Ansa il sindaco di Montescaglioso Vincenzo Zito, che si è recato sul luogo dell'incidente. "Un'altra fortuna - ha aggiunto il primo cittadino - è stata che subito dopo l'incidente sono passati un medico e alcuni infermieri che stavano rientrando a Montescaglioso e che hanno prestato i primi soccorsi ai feriti". Le forze dell'ordine stanno facendo accertamenti sulla dinamica dell'incidente: non è escluso che l'autobus possa aver avuto un guasto meccanico.