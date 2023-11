Incidente bus Mestre, disposta perizia cardiaca sull'autista Alberto Rizzotto

L'autista era stato diverse volte in ospedale per problemi cardiaci: torna l'ipotesi del malore

Il Pm di Venezia Laura Cameli ha affidato una nuova perizia medica sul cuore dell'autista Alberto Rizzotto , morto nell'incidente del pullman volato dal cavalcavia Superiore di Marghera a Mestre il 3 ottobre causando 21 morti e 15 feriti. "Si tratta di permettere a tutte le parti di partecipare ad una fase fondamentale in ambito peritale” dichiara Paola Bosio legale di uno degli indagati. “Non ci aspettiamo grandi risultati ma apprezziamo il fatto che con questo atto la Procura ci permetta di sopperire a quanto non era stato possibile fare prima".

Entro metà gennaio la consegna dell'esito

Gli accertamenti sul cuore dell’autista del bus che dovranno tramutarsi in una relazione da depositare entro il 10 gennaio, si sono resi necessari da un esame del quadro clinico del quarantenne morto nell’incidente. È emerso infatti che nelle settimane prima della strage del cavalcavia, Rizzotto avesse avuto diversi accessi ai Pronto soccorso lamentando problemi cardiaci. Per questo la sostituto procuratore Laura Cameli che coordina le indagini ha chiesto alla cardiologa dell’Università di Padova, Cristina Basso, un nuovo sezionamento del cuore dell’autista per evidenziare cause o concause di carattere cardiopatologico in un malore o nel decesso di Rizzotto. Anche attraverso l’analisi della stessa cartella clinica dell’uomo.