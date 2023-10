Incidente Mestre, l'autopsia sull'autista sembra escludere un malore

La perizia sul guardrail all'esperto del Ponte Morandi

Intanto l'inchiesta sulla strage costata la vita a 21 persone entra nel vivo. Nel registro della Procura sono finiti i primi tre indagati, l'ad della società proprietaria del pullman, e due funzionari del Comune di Venezia del settore strade. E i pm hanno anche affidato l'incarico per le prime perizie, quelle sulle barriera di sicurezza del cavalcavia, a un super-esperto: l'ispettore del MIt Placido MIgliorino, un tecnico che ha messo a disposizione le sue competenze anche dei magistrati di Genova, per l'inchiesta sul crollo del Ponte Morandi. "Il mastino" era il soprannome che gli avevano dato alcuni indagati - ascoltati nelle intercettazioni - di Autostrade per l'Italia e Spea, proprio per il rigore e l'accuratezza con cui svolgeva gli accertamenti sulle manutenzioni che avrebbe dovuto fare la concessionaria autostradale. Le sue relazioni tecniche erano state un perno dell'accusa nel process per la tragedia nel capoluogo ligure. Migliorino, oggi Provveditore alle opere pubbliche per Campania, Puglia, Basilicata e Molise, era stato infatti consulente di alcune indagini sul ponte Morandi. Ieri i magistrati veneziani l'hanno incaricato di fare la perizia sul guardrail sfondato dal pullman, prima di cadere. Avrà 120 giorni di tempo per consegnare la sua relazione, che quindi depositerà entro febbraio 2024.