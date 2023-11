Processo Ciro Grillo, testimonia la ragazza che denunciò lo stupro

La testimonianza dell’amica: "Per loro ero un oggetto"

Il 22 e il 23 settembre scorsi ha testimoniato invece l’amica della studentessa italo-norvegese, anche lei presunta vittima di violenza: sarebbe stata ripresa con un cellulare mentre dormiva su un divano con intorno Grillo, Lauria e Capitta in atteggiamenti offensivi e dal chiaro riferimento sessuale. "Per loro non ero una persona in quel momento, ero un oggetto. Non era rilevante che avessi un nome, ero semplicemente il loro divertimento e questo atto dimostra che loro sentissero di avere il potere", ha detto la ragazza. "Quando ho saputo che mi sono state scattate foto hard mentre dormivo mi sono sentita come se al mondo non ci fosse sicurezza, come se fosse una cosa che potrebbe succedere tante altre volte. Chi commette questi atti sente di avere il potere sulla vittima - ha aggiunto - Il potere che è dato dal loro essere maschi, ragazzi di vent'anni, magari anche con i soldi. È qualcosa a cui penso spesso. Cioè, penso che vorrei uscire con un ragazzo. Mi interessa qualcuno, ma ho sempre quel pensiero in testa: come fai a sapere che non è uno che farebbe una cosa così?". La giovane aveva anche parlato dello sconvolgimento della sua vita nel momento in cui la notizia della presunta violenza aveva cominciato a circolare: "All'inizio nonostante avessi saputo delle fotografie che mi avevano scattato nella mia testa ho fatto finta che non esistessero. Poi andando avanti la vicenda giudiziaria mi sono dovuta fare forza e ho dovuto ammettere che era tutto vero. Sono stati momenti difficili".