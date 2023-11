Montecitorio cerca stagisti per tirocinio di 6 mesi gratis alla Camera

Un bando, in scadenza tra tre settimane, mette in palio dieci opportunità di stage presso la Camera dei Deputati ad altrettanti studenti meritevoli. Nessun pagamento previsto, neanche un rimborso spese o ticket per il pranzo

Un bando che mette in palio uno stage di sei mesi di stage alla Camera dei Deputati , con scadenza tra circa tre settimane, riservato a dieci studenti particolarmente meritevoli, ha scatenato diverse polemiche, motivate dalla mancata retribuzione prevista per gli stagisti: neanche un rimborso spese o dei ticket per il pranzo. A denunciare la situazione il sito La Repubblica degli Stagisti, che da anni si occupa del tema.

“La pubblica amministrazione dia il buon esempio”

Lo stage rientra in una convezione del 2021 tra la Camera e la Fondazione Crui, e coinvolge appunto studenti universitari che si sono distinti per la loro preparazione. Nessuna legge impone la corresponsione di un pagamento o rimborso spese per gli studenti impegnati in uno stage, tuttavia è buona norma presso aziende ed enti versare una somma dai 500 ai 600 euro ai giovani laureandi. Sul tema ha parlato a La Repubblica Eleonora Voltolina della Repubblica degli Stagisti: “I tirocinanti curricolari sono diventati la scappatoia utilizzata da chiunque voglia avere uno stagista gratis senza cadere nell'illegalità. Certo, vedere questo escamotage utilizzato da enti pubblici è sconfortante, perché proprio la pubblica amministrazione dovrebbe dare il buon esempio nel trattare con rispetto i suoi stagisti”.