Cambio gomme invernali 2023, quando farlo: scadenza e sanzioni

L'obbligo degli pneumatici invernali può variare in base alla zona geografica e al tratto stradale ascolta articolo

Sono due le date ufficiali per il cambio gomme in questo fine 2023. Il 15 novembre 2023 (catene, gomme invernali o all season omologate) è la scadenza entro la quale ottemperare la richiesta per la stagione invernale. Poi dal 15 aprile 2024 (pneumatici estivi o 4 stagioni) sarà nuovamente possibile riadattare gli pneumatici. Le date fanno riferimento alle indicazioni generali, come disciplinato dalla Direttiva del 16/01/2013 del Ministero delle Infrastruttura e della Mobilità Sostenibili (MIMS). C’è sempre da tener presente che l’obbligo degli pneumatici invernali può variare in base alla zona geografica e al tratto stradale. (LA GUIDA: COSA C'E' DA SAPERE)

La sicurezza Sono gli enti che gestiscono le strade, infatti, a definire gli obblighi locali per garantire la sicurezza nella guida in inverno, tenendo conto delle condizioni climatiche del territorio e delle caratteristiche di strade e autostrade di loro competenza. Fondamentale per questo motivo considerare la segnaletica stradale, attraverso la quale devono essere indicati gli obblighi vigenti. Da ricordare che per il cambio degli pneumatici invernali/estivi e viceversa esiste un mese di tolleranza, sia per la fase inerente al montaggio di quelli da neve, sia poi per la loro sostituzione in primavera. Quest’anno è possibile montare le gomme invernali a partire dal 15 ottobre 2023, dopodiché il 15 novembre scadrà il termine ultimo e in caso di irregolarità si incorrerà nelle sanzioni previste dalla legge. approfondimento Cambio gomme, i 10 migliori pneumatici estivi

Le sanzioni In base alle norme del Codice della Strada, chi viene fermato alla guida di un autoveicolo, sprovvisto dei dispositivi omologati per la circolazione invernale (pneumatici termici da neve omologati o catene a bordo), rischia di incorrere nelle sanzioni previste dalla legge. In particolare, è prevista una multa da 87 euro fino a 344 euro. Inoltre, l’agente accertatore della violazione può anche impartire il fermo del veicolo e l’obbligo di messa in sicurezza, ossia il montaggio delle gomme invernali o l’installazione delle catene da neve. approfondimento Cambio gomme estive, i test di Altroconsumo sui migliori pneumatici