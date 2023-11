Le sagre e fiere d'autunno da vedere in Italia a novembre

Sono diverse le sagre e le fiere d'autunno da non perdere nel mese di novembre in giro per l'Italia. Da nord a sud, se ne possono visitare molte in questo mese

L’edizione 2023 della Festa del Torrone si terrà a Cremona dall’11 al 19 novembre per nove giorni. In programma degustazioni, showcooking, premiazioni e appuntamenti culturali alla scoperta del dolce di Natale per eccellenza. L’appuntamento tradizionale porterà tra le vie del centro storico di Cremona la rievocazione storica del matrimonio tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza. In palinsesto anche le maxi-costruzioni di Torrone, il Torrone d’Oro e lo spettacolo finale con suggestive ambientazioni coreografiche e scenografiche.

Appuntamento fisso dell'autunno, la Sagra della Polenta Taragna torna anche quest'anno a Cologno al Serio, fino al 5 novembre (in giorni alterni). Viene preparata la polenta in tanti modi diversi: con i formaggi, i funghi, le salamelle e, come sempre, ci sarà anche il mercato dei produttori.

Scoprire il Garda Trentino in autunno è decisamente gustoso: c'è il Mese del Gusto, e da ora fino al termine di novembre si va avanti con molti appuntamenti enogastronomici. A Cavastro (Bleggio Superiore), dal 10 al 12 novembre, c'è la Festa della noce. Per l'occasione le case contadine si trasformano in botteghe dove assaggiare tante ricette - dal pane alle torte, e perfino il rarissimo salame con le noci - oltre naturalmente alle rinomate noci del posto.

Molti gli appuntamenti da non perdere con le sagre e le fiere d'autunno nel mese di novembre in giro per l'Italia. Da nord a sud , se ne possono visitare molte in questo mese.

Festa dell'olio a Imperia

In programma dal 3 al 5 novembre. Previsti degustazioni, corsi di assaggio, laboratori di cucina, circuito di menù tipici nei ristoranti, mostre e animazioni. Spazio alla cultura con convegni sui temi della buona tavola e della salute. Torna il “Salotto Letterario”. Tra le novità un’installazione artistica del fotografo Settimio Benedusi e un’area per musica e intrattenimento.

Sagra del Porcino e della Chianina

A Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, è in programma la sagra del Porcino e della Chianina. Nel menù spiccano, tra i primi, penne grano 100% italiano trafilate al bronzo, tortelli freschi e tagliatelle all’uovo conditi da ottimi sughi come il ragù di Chianina a km zero o ai funghi porcini. Tra i secondi il piatto forte è la bistecca, da provare anche con i porcini (con la cappella grigliata) ed il roast-beef di chianina con porcini e grana cosi come l'hamburger di chianina. Non mancano altri tipi di carne come rosticciana e salsicce a cui seguono i classici contorni con gli immancabili funghi porcini fritti e fagioli conditi con l’olio nuovo extravergine di oliva del Frantoio Sanminiatese.

Sagra della Vastedda di Capaci

E' in programma il 1° novembre a Capaci, in provincia di Palermo. La vastedda è un piatto semplice e fin dai tempi lontani veniva acquistata dalle persone già condita prima di andare a lavorare, soprattutto nei lavoratori del mondo contadino. Degustazioni e tantissimi gli intrattenimenti in programma.

Sagra del Ficodindia dell'Etna - Belpasso

Dal 3 al 5 novembre a Belpasso, in pronvia di Catania, è in programma la sagra del Ficodindia dell'Etna. Una sagra, con molte degustazioni, che ha come obiettivo quello di promuovere una delle eccellenze gastronomiche del territorio.