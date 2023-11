Uomo ucciso con un pugno ad Altopascio: un arresto per omicidio

Gli investigatori hanno posto ai domiciliari un giovane del luogo con l'accusa di omicidio preterintenzionale aggravato dai futili motivi per aver colpito lo scorso agosto un turista di 75 anni, deceduto dopo 10 giorni in ospedale. Indagate altre 13 persone per favoreggiamento e reticenza nei racconti alle autorità

L'omicidio e le indagini

Il 75enne, di Ascoli, che era in vacanza nella cittadina in provincia di Lucca, il 6 agosto il 75enne fu colpito da un pugno mentre faceva colazione in un bar, andò in coma e morì 10 giorni dopo in ospedale a Pisa. I carabinieri hanno arrestato un giovane del posto e indagato altre 13 persone per favoreggiamento e reticenza nei racconti alle autorità. Il gip ha emesso un'ordinanza agli arresti domiciliari per omicidio preterintenzionale aggravato dai futili motivi eseguita dall'Arma la notte scorsa.