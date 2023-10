Le prime pagine dei quotidiani di oggi 30 ottobre: la rassegna stampa

Spazio alla guerra a Gaza sulle prime pagine dei giornali oggi in edicola. Assalto ai depositi di cibo dell'Onu. Netanyahu attacca 007 ed esercito, poi cancella il post. Spazio anche alla manovra. Oggi il testo in Parlamento: intesa sul codice di tracciabilità per gli affitti. Meloni rilancia su premierato e "Terza Repubblica"