Inaugurata a San Mauro Castelverde l'altalena più alta d'Europa

Lifestyle

In viaggio con i bimbi, i parchi giochi più originali d'Europa. FOTO

Arrampicarsi sulle braccia di Gulliver a Valencia o attraversare le passatoie in legno del Villaggio degli Gnomi in Alta Pusteria. Ma anche nascondersi tra le casette dei pescatori in miniatura dell’Anders Franzens Park di Stoccolma e giocare ai pirati nel vascello del Diana Memorial Playground di Londra. Con l’aiuto di Mary Franzoni di 'Playground around the corner' abbiamo attraversato il Vecchio Continente alla scoperta delle sue aree gioco più curiose e stimolanti a cura di Costanza Ruggeri

Il nostro viaggio in Europa alla ricerca dei suoi parchi giochi più originali parte dall'Italia, nello specifico dal Trentino-Alto Adige. A San Candido, in Val Pusteria, c'è il VILLAGGIO DEGLI GNOMI. Inaugurato nell’estate del 2018 sul monte Baranci, si ispira alla storia del gigante buono che ha aiutato gli abitanti del paese a trasportare a valle i massi per costruire la Collegiata

Realizzato interamente con l’utilizzo di materiali naturali, il Villaggio degli Gnomi di San Candido è composto da nove baite nel bosco e da tipiche casette tra gli alberi che possono essere esplorate con scalette e ponti di corda sospesi. Un vero e proprio villaggio in miniatura con tanto di posta, chiesa, mulino, falegnameria e castello