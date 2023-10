Incidente stradale nel Barese: morta una bambina di 10 anni, 5 feriti

La dinamica

Per cause in fase di accertamento, i due veicoli si sono scontrati frontalmente. Nel violento impatto la piccola è morta sul colpo. Due i feriti trasportati in codice rosso all'ospedale Perinei di Altamura. Altre tre persone hanno riportato conseguenze meno gravi: due sono state portate in ospedale in codice giallo e un'altra è stata medicata sul posto. Indagano gli agenti della polizia locale di Altamura, sul posto anche una automedica e tre ambulanze del 118.