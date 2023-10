La premier ha espresso la volontà che siano versati nel fondo nazionale del ministero dell'Interno a sostegno delle donne vittime di violenza. La richiesta avviene nel processo in corso al Tribunale di Sassari che vede la presidente del Consiglio parte civile contro due imputati, padre e figlio, accusati di diffamazione dopo avere pubblicato su un sito internet pornografico statunitense dei video contraffatti con il volto di Meloni sui corpi dei protagonisti di scene hard

Centomila euro di risarcimento danni da devolvere in beneficenza a sostegno delle donne vittime di violenza. È la richiesta della premier Giorgia Meloni nell'ambito del processo in corso al Tribunale di Sassari che vede la presidente del Consiglio parte civile contro due imputati, padre e figlio, accusati di diffamazione dopo avere pubblicato su un sito internet pornografico statunitense dei video contraffatti apponendo il volto della premier sui corpi dei protagonisti di scene hard.

L'eventuale risarcimento da versare nel fondo nazionale del ministero dell'Interno a sostegno delle donne vittime di violenza è una "cifra simbolica", spiega l'avvocata di parte civile, Maria Giulia Marongiu, che tutela Giorgia Meloni. "È un messaggio rivolto a tutte le donne vittime di questo genere di soprusi a non avere paura di denunciare, vuole contribuire alla tutela delle vittime, donne che, spesso inconsapevolmente, sono l'obiettivo di questo genere di reati".