Bologna, Due Torri transennate: la Garisenda è a rischio crollo

Preoccupa lo stato di salute della torre Garisenda, la più bassa (e più pendente) delle due torri simbolo di Bologna. Il Comune ha infatti recintato e chiuso al traffico il tratto di via San Vitale, fra via Zamboni e via Rizzoli, che costeggia la torre, per consentire una serie di monitoraggi. Questo renderà necessarie, fino a venerdì 27 novembre, deviazioni alla viabilità che riguarderanno soprattutto il trasporto pubblico, visto che le torri si trovano nel cuore del centro della città. Sempre per consentire i monitoraggi sarà chiusa al pubblico anche la gemella torre degli Asinelli. La decisione è stata assunta dal sindaco, Matteo Lepore e condivisa con il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

A rischio per instabilità

La torre, che da ben 900 anni si erge sul suo basamento di malta e selenite, è riconosciuta dagli studiosi come la costruzione pendente in muratura più alta al mondo ed evidenzia. La Torre di Pisa, altrettanto nota, non può rivendicare lo stesso primato perché non è costruita con mattoni. Negli scorsi giorni, spiega una nota dell'Amministrazione felsinea, "dopo l'incontro in Sovrintendenza dei beni culturali con la sottosegretaria alla Cultura Borgonzoni, è stata individuata una impresa altamente specializzata che ha effettuato un sopralluogo con i tecnici del Comune ed è stata costituita la task force per la sicurezza della torre Garisenda che, nei giorni successivi, si è confrontata con il Comitato tecnico scientifico della Garisenda, attivo dal 2018". Alla luce di questi confronti, viene evidenziato, "è emersa la necessità di affinare l'analisi dei dati e di acquisirne di nuovi effettuando quindi nuove rilevazioni per il monitoraggio delle torri Garisenda e Asinelli. Il Sindaco ha inoltre anticipato che chiederà al Comitato un dossier definitivo e chiarificatore sui dati emersi onde addivenire a decisioni ulteriori".