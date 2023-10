Migranti, sbarcate a Lampedusa le 245 persone salvate da un naufragio

I soccorsi e i trasferimenti

I soccorritori hanno agganciato il peschereccio che si trovava in balia delle onde. Secondo quanto emerso, i migranti viaggiavano su un natante di 20 metri, salpato da Zuara, in Libia. Una carretta che ha rischiato di affondare perché il mare era molto mosso. I profughi hanno dichiarato di essere originari di Siria, Pakistan, Egitto e Bangladesh e d'aver pagato da 2mila a 5mila dollari a testa per la traversata. La prefettura di Agrigento ha disposto il loro trasferimento dall'hotspot con il traghetto di linea Galaxy per Porto Empedocle. I 13 minori non accompagnati resteranno nei centri d'accoglienza dell'Agrigentino, tutti gli altri dopo l'approdo a Porto Empedocle verranno trasferiti all'hub di Catania.