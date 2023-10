Migranti, Corte europea condanna l'Italia per Lampedusa

La Corte ha ritenuto che i tre ricorrenti di origine tunisina fossero stati "arbitrariamente privati della loro libertà". Per questo motivo Roma dovrà risarcirli per un importo pari a 9mila euro ciascuno

L’Italia ha riservato un trattamento “inumano e degradante" a tre migranti. Con questa accusa la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha ordinato al Paese di risarcire i tre ricorrenti tunisini, dopo aver accertato le condizioni alle quali sono stati sottoposti sull'isola italiana di Lampedusa. I migranti in questione avevano raggiunto clandestinamente le coste italiane tra il 2017 e il 2019 prima di essere collocati in un centro di accoglienza sull'isola. Per diverse settimane, durante la loro permanenza, come ha rilevato il tribunale, sono stati "sottoposti a trattamenti inumani e degradanti" in questo centro sull'isola di 6.500 abitanti. L’accusa cita ad esempio l'esistenza di due soli servizi igienici per 40 persone e una mancanza di spazio che ha costretto alcune persone a dormire su materassi all'aperto.