Carpi, donna accoltellata alla gola dal figlio 13enne

Una donna di 45 anni è stata accoltellata alla gola mentre si trovava nella sua casa di Carpi (Modena), sono in corso gli accertamenti ma l'autore del gesto sarebbe il figlio 13enne. La donna non è in pericolo di vita e al momento non è chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o accidentale.