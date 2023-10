Verona, donne vestite da tavolino alla serata di gala: è polemica

Il caso in Gallura

Un episodioche ricorda quanto accaduto in Gallura, a Ferragosto, in un hotel di Golfo Aranci dove in una tavola imbandita a bordo piscina accanto ai pasticcini c'era, stesa sul tavolo, una "ragazza-vassoio" in costume da bagno, ricoperta completamente di cioccolato. L'episodio venne reso pubblico da un manager milanese in vacanza in Sardegna, che sui social lo aveva definito un "corpo femminile come oggetto". In quell'occasione, la catena alberghiera si scusò pubblicamente, riconoscendolo come "un avvenimento grave che non rappresenta in alcun modo i suoi valori. Ribadiamo il nostro impegno a perseguire i valori che dichiariamo e a diffonderli con maggiore vigore in ogni paese in cui operiamo, per scongiurare che situazioni simili si possano ancora verificare".