Sciopero al Teatro Regio di Torino, a rischio la prima della Bohème

La mobilitazione prevista per domani mette a rischio la prima della Bohème prevista per la serata. Previsto per oggi un incontro tra i sindacati e il sovrintendente Mathieu Jouvin

La prima della Bohéme prevista per domani sera al Teatro Regio di Torino rischia di non andare in scena a causa di uno sciopero indetto dai sindacati del settore proprio nella giornata di domani 21 ottobre. In una nota congiunta di Cigl, Cisl e Uil si legge che a causa del: "Persistente stallo nelle trattative per il rinnovo del contratto nazionale del personale delle Fondazioni Lirico Sinfoniche" potrebbe saltare la prima della Boheme, diretta da Andrea Battistoni, nello storico allestimento di Giuseppe Patroni Griffi ripreso da Vittorio Borrelli, in programma domani.