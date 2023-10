Sciopero oggi, le news: rischio disagi per mezzi, scuola, sanità. LIVE

È in corso lo sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati di base nel settore pubblico e privato. A incrociare le braccia sono i lavoratori che aderiscono alle sigle Cub, Sgb, Si Cobas e Usi- Cit. Rischio disagi in diversi settori, dai trasporti alla sanità alla scuola allo smaltimento dei rifiuti. L'obiettivo è “richiamare l'attenzione del mondo del lavoro alle politiche economiche del governo e in particolare per ribadire il più fermo no alle guerre e a tutti i contratti-truffa”, ma al tempo stesso “rivendicare l'aumento generalizzato dei salari pari all'inflazione, anche attraverso il ripristino del meccanismo della cosiddetta scala mobile", hanno spiegato i sindacati. Presidi in molte città. Già cancellati diversi voli, possibili problemi anche per pendolari e viaggiatori che devono usare treni e mezzi pubblici locali fuori dalle fasce di garanzia.





