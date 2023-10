Modena, caso 30enne morto in un parcheggio: indagati sei carabinieri

Sei carabinieri sono indagati a vario titolo a Modena nell'ambito delle indagini sul decesso di Taissir Sakka, tunisino di 30 anni trovato morto la mattina del 15 ottobre in un parcheggio in via dell'Abbate. Per cinque militari si ipotizza il reato di lesioni mentre per il sesto quelli di minacce e di morte come conseguenza di altro reato. A sporgere denuncia contro i carabinieri è stato il fratello della vittima. I militari sono stati tutti destinatari di avviso di garanzia, atto in vista dell'autopsia disposta dal pm Marco Nicolini per ricostruire le cause della morte. Secondo quanto ricostruito, i due fratelli erano stati controllati la sera prima per una lite in un locale. L'autopsia è stata affidata in mattinata al medico legale Alessandra Silvestri.