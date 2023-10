Mattarella ai prefetti: "Germi odio alimentano minacce terroristiche"

"Vigilare su legalità"

"La natura stessa degli Uffici Territoriali del governo - ha detto ancora Mattarella nel suo discorso - suggerisce una vocazione all'unitarietà di azione che accompagna il perseguimento dell'interesse generale. Unitarietà nel rispetto dell'articolazione istituzionale in cui si articola la convivenza civile della nostra comunità. Una unitarietà in cui, a ispirare ogni comportamento, è quel principio di legalità su cui anche, e particolarmente, i Prefetti sono chiamati a vigilare. Principio che deve guidare, come insegnava Mortati, i rapporti tra le istituzioni e gli organi della Repubblica".

"Quel che siamo oggi, quel che voi che iniziate la carriera prefettizia siete e sarete, ciò che i prefetti sono, è il frutto di 75 anni di Costituzione che ha posto e vede naturalmente, l'istituto prefettizio non in opposizione rispetto alle istituzioni territoriali della Repubblica ma, con il ben noto sentimento di senso delle istituzioni, convintamente in posizione di servizio rispetto alle finalità che la nostra comunità nazionale si è data e persegue. La tradizione prefettizia assume, in base alla Costituzione, una configurazione conseguente: da cinghia di trasmissione di volontà centrali alla periferia è divenuta, infatti, elemento di raccordo e anche momento di ascolto delle istanze delle periferie verso il centro", ha sottolineato il Capo dello Stato.

"Superare la cultura dell'emergenza"

"Sismi, alluvioni, dissesti, disastri di varia natura ci affliggono con una frequenza che ha portato a definire protocolli e modelli di intervento collaudati, oltre che a sollecitare politiche non solo di mitigazione, bensì di prevenzione dei fenomeni infausti e dolorosi che si ripetono. Occorre, correttamente, passare dalla cultura dell'emergenza alla capacità di affrontare i nodi alla base dei fenomeni, con scelte coraggiose a tutela anzitutto della vita e del futuro dei cittadini e delle comunità", ha concluso il presidente Sergio Mattarella parlando dal Quirinale ai prefetti.