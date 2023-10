Donna scomparsa a Milano da due settimane, vicini temono sia morta

Si tratta di una persona con difficoltà. La sparizione della donna viene trattata al momento come un allontanamento volontario in attesa di altri riscontri

Una donna in difficoltà

Si tratta di una persona con difficoltà, in passato in cura in un Cps e con scarsi contatti familiari. Nell'appartamento i vicini avrebbero notato continui via vai di persone e secondo quanto riportato, si sarebbero convinti della sua morte.