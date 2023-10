Palermo, la giudice Saguto arrestata dopo la condanna per corruzione

Condanna a sette anni e 10 mesi in via definitiva

A disporre l'arresto di Saguto, che deve scontare una condanna a sette anni e 10 mesi per corruzione diventata ieri definitiva, è stata la procura generale di Caltanissetta diretta da Fabio D'Anna. La Cassazione ha annullato, infatti, solo una parte residuale del verdetto d'appello a carico dell'ex giudice delle misure di prevenzione di Palermo, ordinando un nuovo giudizio per la rideterminazione della pena. Ma dai calcoli fatti dalla procura generale è emerso che la condanna divenuta irrevocabile è superiore ai quattro anni e quindi non può essere sospesa. Da qui la decisione di disporre l'arresto. Stesso ragionamento è stato fatto per il marito Lorenzo Caramma, che dovrà scontare sei anni e un mese e per gli ex amministratori giudiziari che la magistrata avrebbe favorito in cambio di regali e denaro, Carmelo Provenzano e Gaetano Cappellano Seminara, che hanno avuto rispettivamente sei anni e otto mesi e sette anni e sei mesi.