Incidente a Roma, a Labaro 21enne muore investito da due auto

Il giovane ha perso la vita dopo essere stato travolto stamattina sulla via Flaminia. Trasportato all'ospedale Sant'Andrea in fin di vita, per lui non c'è stato nulla da fare. Si tratta del secondo grave incidente nel giro di poche ore a Roma, con una turista italiana che ieri è morta dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava sulle strisce in via del Teatro Marcello