Divieto carne sintetica in Italia, Lollobrigida smentisce ritiro ddl

"È falso che ritirerei il ddl sulla carne sintetica". Arriva secca la smentita da parte del ministro dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, che risponde sui social a quanto riportato dalla trasmissione Report. Sul ddl sulla carne sintetica "si continua esattamente e linearmente con quanto abbiamo normato, la notifica al Parlamento Ue la posticipiamo come già avvenuto in passato per altri provvedimenti analoghi. Riteniamo che avvenga molto celermente cioè entro il mese di novembre", ha ribadito oggi Lollobrigida a margine della presentazione del rapporto Ismea, rispondendo ad una domanda sull'iter del disegno di legge che impone lo stop in Italia alla produzione e alla commercializzazione di alimenti e mangimi prodotti in laboratorio.

"Europa ci segua, nessun passo indietro"

"Riteniamo che questa legge sia importante e che l'Italia possa essere la prima nazione libera da questo rischio, sperando che poi l'Europa ci segua; - ha detto il ministro - nessun passo indietro rispetto al divieto di importazione, commercializzazione e produzione di cose che con il cibo di qualità non c'entrano niente e che a nostro avviso non hanno nemmeno i criteri di garanzia per la salute pubblica. Questo è il la ragione per la quale abbiamo normato con forza, su sollecitazione di migliaia di Consigli comunali di tutte le regioni italiane che ci hanno invitato a farlo, una legge fortemente voluta dalla nostra base istituzionale e dal nostro popolo in grandissima parte approvata in Parlamento con il voto a favore del tutto di tutto il centrodestra, andato ben oltre la maggioranza in termini numerici ma che ha visto l'astensione del principale partito dell'opposizione. Ricordo anche che tra i sottoscrittori della petizione per arrivare a questo c'erano esponenti di rilievo anche di partiti che poi in Parlamento hanno assunto posizioni diverse".

Il post su Facebook

Ieri Lollobrigida aveva scritto su Facebook: "Report dice che sarei pronto a ritirare il Ddl sulle Carni Sintetiche: FALSO. Si tratta solo di una questione formale. È stata ritirata la notifica all'Ue, per rispetto nei confronti del lavoro del nostro Parlamento. Una procedura attivata in altre occasioni, non solo dall'Italia". Lo scrive su Facebook il ministro dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, che prosegue: "Il Ddl ha già avuto il VIA LIBERA in Senato, è stato appena APPROVATO in Commissione alla Camera e a breve verrà discusso e, io ritengo, approvato dall'Aula di Montecitorio. Ricordo alla redazione di Report che, come servizio pubblico, dovrebbero non diffondere fake news, o quanto meno dovrebbero provarci. Non solo non ritiro il DDL, ma sono più convinto che mai di dover dar corso alle indicazioni dei Comuni, delle Regioni (tutte) e dei milioni di cittadini Italiani che ci hanno chiesto esplicitamente di proteggere la nostra salute e la nostra economia". "Su questa battaglia di civiltà, come su tutti gli impegni assunti dal governo - conclude Lollobrigida nel suo post - andiamo avanti. Senza alcun passo indietro".