Julian Assange riceverà la cittadinanza onora a Roma

Sì unanime alla proposta Raggi

A presentare la mozione è stata la prima firmataria, l'ex sindaca Virginia Raggi (M5s) che ha dichiarato: “Assange ha diffuso informazioni a tutela della libertà di stampa, informazioni che i governi tenevano secretate perché svelavano fatti indicibili, stragi, crimini contro l'umanità”. Poi ha aggiunto: “Assange si è immolato alla causa della manifestazione del pensiero perché crede nella libertà e per questo è stato perseguitato". Tante città del mondo si sono mosse, perché vogliono tutelare quest'uomo ed evitare che gli Usa procedano con l'estradizione". "Ormai manca poco - ha detto ancora Raggi - se dovesse affrontare le accuse in America rischia 175 anni di carcere, e morirebbe in carcere per aver fatto il giornalista. E' un martire. Questa mozione è a difesa della democrazia".