Nel libro "Le ossa dei Caprotti" la nascita di Esselunga

La nascita di Esselunga

Bernardo Caprotti non è stato l'unico artefice della nascita di Esselunga, scrive Giuseppe Caprotti. L'azienda è nata come Supermarkets Italiani per iniziativa di Nelson Rockefeller, consigliato a sua volta da James Hugh Angleton, collaboratore dell'Oss (Office of strategic services), il servizio segreto statunitense dopo lo sbarco degli Americani in Italia poi diventato la Cia. Decisivo è stato Marco Brunelli, in seguito patron di Finiper-Unes: fu lui a mettere in contatto Rockefeller con i Caprotti.