It-Alert, test conclusi in tutta Italia: quando sarà attivo il sistema

Tecnologia

Martedì mattina le persone che si trovavano in Lombardia, Molise e Basilicata hanno ricevuto sul proprio cellulare un messaggio da parte della Protezione civile: era una prova per testare il servizio che verrà usato in caso di emergenze come terremoti o inondazioni. Poco dopo, sui social sono stati pubblicati molti messaggi divertenti: da chi dice di aver rischiato un infarto a chi propone di attivare l’alert per altri utilizzi