Migranti, nuovi sbarchi a Lampedusa: 798 persone nell'hotspot

Partenze dalla Libia

Le ultime due imbarcazioni arrivate a Lampedusa nella notte, a detta dei profughi sbarcati, sono salpate dalla Libia, in particolar modo da Zouara e Sabratha. Prima di loro erano giunti sull’isola altri 533 migranti: un totale di 14 approdi nell'arco di 24 ore. All'hotspot di contrada Imbriacola vi sono, al momento, 798 profughi, fra cui 64 minori non accompagnati. Per metà mattinata, la Prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento di 303 ospiti della struttura che verranno imbarcati sul traghetto di linea per Porto Empedocle.