Robecco sul Naviglio, incendio in un fienile: casolare distrutto

Un incendio è scoppiato in un fienile a Robecco sul Naviglio, in provincia di Milano, provocando la distruzione del casolare. Sul posto sono intervenute dieci squadre dei vigili del fuoco di Milano che da stamattina sono impegnati nello spegnimento del rogo.

L'incendio

Il rogo si è sviluppato in un fienile di 700 metri quadrati in via Don Primo Mazzolari. Le operazioni di spegnimento sono rese difficoltose dalla presenza del fieno che continua ad alimentare le lingue di fuoco. Si è reso necessario dislocare sul posto anche il personale del Movimento Terra.