Multe per esser passata col rosso su Colombo ma non è mai stata a Roma

Una donna residente a Bergamo aveva accumulato 700 euro di multa e 36 punti in meno sulla patente per essere passata con il rosso in via Cristoforo Colombo a Roma, più volte e per diverso tempo. Il problema, non di poco conto, è che nella Capitale non ci era mai stata e che la sua auto era diversa rispetto a quella che commetteva le infrazioni. Per questo motivo la donna ha segnalato la spiacevole situazione agli agenti del Gruppo Pronto intervento traffico (Gpit) della polizia di Roma Capitale.