Roma, ragazzo di 19 anni perde il controllo dello scooter e muore

Il giovane ha perso la vita e una ragazza di 18 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto nella notte nella Capitale, all'altezza di viale Marco Polo. I due erano in sella ad uno scooter elettrico guidato dal 19enne

Ancora un incidente stradale mortale su via Cristoforo Colombo, a Roma. Per cause ancora da accertare, la scorsa notte uno scooter elettrico guidato da un 19enne è uscito fuori strada: il giovane è morto, dopo essere stato trasportato dal 118 all'ospedale San Giovanni. Con lui, sul motorino, anche una ragazza di 18 anni ricoverata in codice rosso presso l'ospedale San Camillo. Sul posto per i rilievi sono giunti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

Cristoforo Colombo piena di buche e radici

Via Cristoforo Colombo si conferma, dunque, una delle strade più pericolose a Roma. Il 19enne morto è solo l’ultima di una serie di vittime di incidenti stradali avvenuti nell’arteria principale dell’Eur. Solo dieci giorni fa, sulla stessa strada, è morto Saverio Piccioni, titolare di uno degli stabilimenti balneari più noti di Ostia, il Kursaal, anche lui deceduto mentre era alla guida di uno scooter.

L’alta velocità

Tra le cause di incidenti che avvengono sulla Colombo, spesso c’è anche la velocità degli automobilisti. Lo scorso 19 ottobre una 24enne ha investito e ucciso il 18enne Francesco Valdiserri mentre camminava su un marciapiede di via Cristoforo Colombo mentre era in compagnia di un amico, rimasto miracolosamente indenne. Per quell’incidente la ragazza alla guida, Chiara Silvestri, che a quanto emerso dalle indagini era al volante con un tasso alcolemico tre volte superiore al consentito e guidava ad una velocità superiore al limite autorizzato in quel tratto, è stata condannata lo scorso luglio a 5 anni in rito abbreviato.