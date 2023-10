Giornate Fai d'Autunno 2023, i luoghi da visitare nelle Marche

Lifestyle

Un connubio di design moderno e tradizioni del luogo. Una forma di turismo sostenibile e un modello di ospitalità 'made in Italy' che si fonda sull'idea di regalare un'esperienza di vita autentica in borghi dove i vicoli sostituiscono le hall dei grandi hotel e le vecchie case diventano camere dove alloggiare. Ad accompagnarci tra le realtà più suggestive lungo il Bel Paese è Giancarlo Dall’Ara, docente di marketing turistico e Presidente dell’ADI (Associazione Nazionale Alberghi Diffusi) a cura di Costanza Ruggeri

Il nostro viaggio lungo il Bel Paese alla scoperta dei suoi alberghi diffusi comincia in Piemonte dove a Marmora, in provincia di Cuneo (nel cuore delle Alpi Cozie), troviamo LOCANDA CEAGLIO. Qui è possibile alloggiare in camere e appartamenti (completamente ristrutturati) ubicati nel cuore dell'antica borgata

Ci spostiamo in Liguria per visitare il RELAIS DEL MARO di Borgomaro, in provincia di Imperia. Quattordici camere distribuite in 3 edifici storici situati in un paese di soli 300 abitanti, a pochi chilometri dalla costa della Riviera di Ponente. Immerso nelle colline ricche di uliveti, la struttura è la base di partenza per gli amanti degli sport outdoor