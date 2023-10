Diffamazione Meloni, condannato Saviano a 1000 euro di multa

Il giudice monocratico accoglie solo in parte la richiesta della procura, che aveva chiesto la condanna per lo scrittore a una multa da 10mila euro

Il tribunale monocratico di Roma ha condannato Roberto Saviano al pagamento di una multa di 1000 euro con l'accusa di diffamazione nei confronti del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La procura aveva sollecitato per l'imputato una pena pecuniaria di 10 mila euro. Saviano, in una puntata di "Piazzapulita" andata in onda su La7 nel dicembre 2020 e dedicata al tema dei migranti, si riferi' all'allora parlamentare di Fratelli d'Italia chiamandola "bastarda". A sostenere Saviano in aula un centinaio di persone.