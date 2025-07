All'asta la collezione di quadri di Bertinotti: incasso da 2 milioni

Un totale di 24 opere battute per un totale di 2,2 milioni di euro. È stata un successo l’asta per la collezione di Lella e Fausto Bertinotti: l'ex presidente della Camera ed ex segretario del Prc ha messo in vendita opere di arte moderna e contemporanea che gli hanno fruttato un incasso quattro volte superiore alla stima iniziale. L’asta si è svolta a Milano nella sede storica di Finarte. Particolare successo hanno avuto due serigrafie di Mao realizzate da Andy Warhol: la stima era di 20-30mila euro e sono state aggiudicate una per 133mila e una per 101 mila. All’evento hanno preso parte oltre mille persone da tutto il mondo.