Bara ritrovata in un cassonetto dei rifiuti nel Riminese

Maltempo, danni e allagamenti in Emilia-Romagna. FOTO

La situazione meteo continua a rimanere critica: anche per domani, 17 maggio, è stata confermata allerta rossa su diverse zone della Regione. Tra fiumi in piena e il pericolo di frane nelle zone appenniniche continuano intanto le operazioni dei soccorsi. Domani scuole chiuse a Forlì, Bologna, Rimini e Cesena

Il maltempo che sta colpendo l’Italia si sta concentrando soprattutto sull’Emilia-Romagna. È ormai dalla serata di ieri, 15 maggio, gran parte della Regione è in allerta rossa. Tra disagi per le piene dei corsi d’acqua e possibili frane sulle zone appenniniche, l'allerta è stata prolungata anche a domani. In foto: Riccione

Sarà quindi allerta rossa per criticità idrica e idrogeologica sulle zone della montagna, della collina e della pianura romagnola, così come la collina bolognese. Sarà invece allerta idrica lungo la costa romagnola e sulla pianura bolognese, idrogeologica per la montagna e la collina emiliana centrale. In foto: Riccione