Bari, bambino di tre anni dimenticato sullo scuolabus sotto al sole

Salute e Benessere

Come spiega sul Messaggero Giulio Maira , professore di Neurochirurgia all'Humanitas Milano e presidente Fondazione Atena Onlus, il cervello è un organo fragile e per funzionare bene deve mantenersi entro valori di temperature ottimali. A far questo ci pensa la natura grazie a un meccanismo chiamato omeostasi , il quale, oltre alla temperatura, regola alcuni importanti equilibri del nostro corpo: la secrezione ormonale, il senso della sete e della fame, la quantità di elettroliti che circolano nel sangue

Da tutto questo dipende il nostro benessere fino a quando qualcosa, come un caldo eccessivo, non fa inceppare il meccanismo. In linea di massima, fino a una temperatura interna sotto i 37°C il nostro cervello funziona bene. In estate però si rischia spesso di andare incontro a forti rialzi termici, come accade soprattutto in questi giorni di caldo eccessivo