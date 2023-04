Usa, 13enne ferma scuolabus quando l'autista si sente male. VIDEO

E' diventato un eroe nel suo paesino, nel Michigan, Dillon Reeves. Il tredicenne di Warren, tornando a casa da scuola sullo scuolabus si è precipitato verso il volante per fermare il mezzo. L'autista, infatti, si è sentito male ed è svenuto improvvisamente mentre guidava e la sua velocità di azione ha evitato il peggio. A bordo viaggiavano 66 ragazzi che frequentano la Carter Middle School, l'equivalente della nostra scuola media: quando si sono accorti del malore molti di loro hanno iniziato ad urlarle. Ma Dillon no: è rimasto calmo ed ha agito con prontezza per fermare l'autobus, raddrizzando il volante e tirando il freno a mano. Poi ha sollecitato i suoi compagni di scuola a chiamare il 911, il numero di emergenza negli Stati Uniti.