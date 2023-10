Giornate Fai d'Autunno 2023, i luoghi da visitare in Veneto

Al via il prossimo fine settimana la dodicesima edizione delle "Giornate FAI d'Autunno", evento di piazza che il Fai (Fondo per l'Ambiente Italiano) dedica ogni anno al patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Sabato 14 e domenica 15, i volontari dell'ente, in prima fila i Gruppi Fai Giovani, proporranno visite a contributo libero in luoghi del Veneto normalmente inaccessibili o insoliti e poco valorizzati.

Padova

Porte aperte sabato e domenica (09:30 - 17:00) alla Pontificia Biblioteca Antoniana, parte del complesso monumentale di Sant'Antonio e nata nel XIII° secolo; nel tempo, a differenza di molte biblioteche, ha mantenuto quasi intatto il proprio patrimonio librario. Il più antico testo conservato risale alla prima metà del secolo XIII°, una donazione del 1237.

Belluno

Storia e memoria di secoli di dominio della Serenissima sono racchiusi nella facciata di Palazzo dei Rettori, che ancora oggi testimonia un periodo storico imprescindibile per il Bellunese. Venne realizzato a varie riprese partendo dal 1409. Sabato e domenica (09:30 - 12:00 / 14:30 - 18:00) i visitatori potranno ammirare i numerosi locali interni che nonostante i radicali restauri resisi più volte necessari in seguito ai terremoti del 1873 e 1936 hanno mantenuto la fisionomia originaria.

Rovigo

Rocca alto-medievale, probabilmente fatta costruire dagli Estensi come avamposto territoriale, il Palazzo Pretorio di Lendinara si affaccia sulla storica piazza centrale, oggi piazza Risorgimento. Fu usato anche come prigione, con custode, fino ai primi anni '80. Porte aperte sabato e domenica con orari 9:30 - 12:00 e 14:00 - 17:00.

Treviso

L'antica Abbazia di Santa Bona dei Conti da Sacco si trova in mezzo alla campagna a poche centinaia di metri dalla parrocchiale di Vidor, ai piedi della prima fascia di colline lungo il fiume Piave. Il complesso benedettino, con la chiesa di stile romanico e il chiostro di stile gotico, si stende lungo le sponde del fiume Piave. Tra gli affreschi del chiostro significativo è quello datato intorno al 1459 che costituisce, per gli elementi che contiene, quasi un libro aperto sulla vita dell'abbazia. Visite sabato e domenica con orari 10:00 - 12:00 e 14:00 - 18:00.

Venezia

Ca' Corniani, frazione del Comune di Caorle, è una fiorente azienda agricola, dedicata alla coltivazione di seminativi e colturee erbacee che ha inaugurato un nuovo modello di agricoltura e di valorizzazione del territorio: coltivare la terra non solo per garantire la produzione di alimenti, ma anche per mantenere vivo il patrimonio storico, rurale e ambientale legato all'agricoltura. Visite domenica dalle 10 alle 18.

Vicenza

Palazzo Valmarana Braga è una prestigiosa dimora cittadina progettata dall'architetto Andrea Palladio nel 1565, inserito nell'elenco dei 23 monumenti palladiani della città, che fanno parte del Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. La facciata di Palazzo Valmarana presenta un'opera di grande modernità, che nel 1565 non aveva precedenti. In seguito al bombardamento rimase intatta e costituisce tuttora uno dei rari esempi che conservano il proprio rivestimento di intonaci e marmi originali. Visite sabato e domenica dalle 10:00 alle 17:30.

Verona

Nella meravigliosa cornice del Teatro Ristori, al termine delle visite narrate in occasione delle giornate Fai, vi sarà un concerto tenuto da Pietro Milzani al violino e Giovanni Calabria al pianoforte. Contributo suggerito a partire da 5 euro per gli iscritti Fai, 8 euro per i non iscritti. Per partecipare scrivere a verona@delegazionefai.fondoambiente.it