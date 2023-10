“Vorrei un reattore di ultima generazione nella mia città. Nel 2032 il primo Treno passerà per la Torino-Lione. Lo stesso anno il primo treno viaggerà da Bolzano a Innsbruck in 25 minuti e un altro passerà sul Ponte sullo Stretto. Nel 2032 ci sarà anche il primo treno sulla metro che a Roma unisce l'altare della Patria con Roma Nord", ha detto il ministro delle Infrastrutture intervenendo al convegno “I-week nucleare, si può fare?”

"Ho chiesto ai tecnici del mio ministero. Se partiamo nel 2024, nel 2032 possiamo accendere il primo interruttore di una centrale nucleare ", ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini . intervenendo ad un convegno a Roma sul nucleare. "Da milanese la prima centrale la vorrei a Milano. Vorrei un reattore di ultima generazione nella mia città – ha aggiunto Salvini affermando che – Nel 2032 il primo Treno passerà per la Torino-Lione. Lo stesso anno il primo treno viaggerà da Bolzano a Innsbruck in 25 minuti e un altro treno passerà sul Ponte sullo Stretto. Nel 2032 ci sarà anche il primo treno sulla metro che a Roma unisce l'altare della Patria con Roma Nord".

"Ci tengo a portarvi il convinto sostegno non solo della mia forza politica ma dell'intero governo", ha proseguito Salvini al convegno “I-week nucleare, si può fare?” al quale partecipano tre ministri: Salvini (Lega), Gilberto Pichetto Fratin (Forza Italia, ministro dell'Ambiente) e Adolfo Urso (Fratelli d'Italia, ministro delle Imprese e made in Italy). “Ora cerchiamo di pianificare. Bisogna mettere insieme quattro ministeri, imprese, ambiente, infrastrutture e Mef, occorre coordinarsi e darsi dei tempi". Salvini ha poi fatto un accenno all'Ue sostenendo che a livello europeo "non bisogna ragionare ideologicamente"

“Ideologia dell'elettrico ha portato a +8% consumo di carbone”

"L'ideologia l'anno scorso ci ha portato a un aumento dell'8% di consumo del carbone. Tutti con la Tesla e i monopattini, se non sei elettrico sei out. E questo ci ha portato ad aumentare i consumi di carbone – ha poi affermato Salvini – Mentre eravamo qui a pensare a come ricaricare l'auto elettrica, gli amici tedeschi chiudevano le centrali nucleari e aprivano quelle a carbone. Qualcuno più a est fa centrali a carbone per darci l'auto elettrica".