Il fotografo Massimo Sestini esce dal coma e chiede dei soccorritori

Il fotografo pratese Massimo Sestini, 62 anni, è uscito dal coma farmacologico. Il noto fotoreporter si è svegliato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Trento, dove era stato ricoverato in prognosi riservata per un malore che lo aveva colpito sabato scorso, mentre faceva un'immersione nel lago ghiacciato di Lavarone (Trento). Era impegnato in una dimostrazione subacquea.