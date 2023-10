Pubblica montagna che raffigura Hitler: sospeso Francesco Attolini

L'immagine di una montagna nella quale si scorge la sagoma di Hitler pubblicata su Facebook è costata a Francesco Attolini la revoca dal suo incarico di Commissario di Fdi a Samarate. Dopo che il post, poi cancellato, era stato stigmatizzato dal Pd, il coordinatore provinciale del partito di Varese Andrea Pellicini, ha annunciato la revoca dell'incarico per Attolini, che oltre a essere membro di Fratelli d'Italia di Busto Arsizio è amministratore unico di Agesp Energia.

Il post di Pellicini

"Non posso che dissociare Fratelli d’Italia dall’immagine oggi pubblicata da Francesco Attolini su Facebook - si legge nella nota diffusa da Pellicini -. Per chi è impegnato in politica, non vi è spazio per atti di questo tipo, nemmeno se fa fatti per scherzo o superficialità. Per questo motivo, dopo averlo sentito, ho revocato Attolini dal suo incarico di Commissario di Fdi a Samarate. Mi spiace davvero perché Francesco stava lavorando bene e con grande impegno sul territorio. A breve avrebbe portato il partito locale a congresso. In questi casi, però, Fratelli d’Italia è inflessibile e chi sbaglia va immediatamente fermato. Sarà poi Attolini a spiegare le motivazioni di questa sua pubblicazione anche nelle competenti sedi del nostro partito".