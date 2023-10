Case a 1 euro, a Taranto avviato il terzo bando di vendita

Sono tre i lotti in vendita per l'edizione 2023 del bando. Gli immobili, di grandi dimensioni, sono situati in zone di pregio del centro storico

Il Comune di Taranto ha avviato le procedure per il terzo bando di vendita di case della città vecchia, di proprietà dell'ente, al prezzo simbolico di un euro. L'obiettivo è ripopolare i vicoli, a lungo lasciati nel degrado, e promuovere i lavori di ristrutturazione degli immobili, che necessitano di interventi ingenti. Si tratta del terzo bando promosso dal Comune: già undici gli immobili che sono stati assegnati nell'edizione 2020 e 2021, e sono in via di ristrutturazione.

Gli immobili

Sono tre i lotti in vendita per l'edizione 2023 del bando. Gli immobili, di grandi dimensioni, sono situati in postierla Immacolata, in via G. Paisiello, in vico Pontescuro e in vico Serafico: si tratta, sottolinea il Comune nel bando, di "zone di pregio, su direttrici destinate a diventare il cuore della rinascita della città vecchia".

Le modalità

La scadenza per la presentazione delle offerte è stata prorogata al 31 ottobre. Entro un anno, gli assegnatari dovranno consegnare i titoli abitativi e le autorizzazioni necessarie. Tuttavia, sarà possibile richiedere una proroga in caso di ritardi non imputabili all'interessato. I lavori dovranno essere ultimati entro tre anni dalla data di rilascio del titolo abilitativo edilizio. Inoltre, l'assegnatario dovrà stipulare una polizza fidejussoria in favore del Comune di Taranto a garanzia della concreta realizzazione dei lavori; infine, dovrà provvedere a proprie spese alla messa in sicurezza dell’immobile e dell’area esterna, "compresa la pulizia e l’eventuale sgombero da cose e rifiuti".