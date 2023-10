'Ndrangheta, 11 arresti a Isola Capo Rizzuto per usura ed estorsione

È in corso, a Isola Capo Rizzuto (Crotone), un'operazione della polizia per l'esecuzione di 11 provvedimenti di fermo. Sono un centinaio i poliziotti - appartenenti alle Squadre mobili di Catanzaro e Crotone e alla sezione investigativa di Catanzaro del Servizio centrale operativo della Polizia di Stato, tutti coordinati dalla DDA di Catanzaro – che dalle prime ore della mattinata sono impegnati nell’operazione. Ai fermati viene contestata l'associazione per delinquere di tipo mafioso finalizzata a vari reati che vanno dalle estorsioni e dall'usura allo spaccio di sostanze stupefacenti.