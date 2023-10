“Presunta concorsopoli”, Massimo Galli rinviato a giudizio a Milano

Nel rendere dichiarazioni spontanee, il professore "ha ribadito che il suo operato è stato corretto". Questo quanto riferito dagli avvocati dell'ex primario dell’ospedale Sacco, rinviato a giudizio per falso e per una imputazione alternativa tra turbativa d'asta e abuso d'ufficio, al pari del suo ex collaboratore, Agostino Riva

L'infettivologo Massimo Galli, ex primario dell’ospedale Sacco di Milano, oggi in pensione, è stato rinviato a giudizio per falso e per una imputazione alternativa tra turbativa d'asta e abuso d'ufficio, al pari del suo ex collaboratore, Agostino Riva. E’ successo nell’ambito di uno dei filoni dell'inchiesta milanese sui presunti concorsi pilotati per posti da professore e ricercatore presso la Facoltà di medicina dell’Università Statale di Milano. A deciderlo il gup Livio Cristofano che ha accolto anche patteggiamenti per altri due imputati. Il processo inizierà il 13 dicembre prossimo.