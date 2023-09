Masters in Management 2023, Bocconi ottava al mondo. La classifica

Il ranking mondiale pubblicato dal Financial Times, con la graduatoria globale delle business school, vede in testa la parigina HEC, davanti all’Università di San Gallo in Svizzera e la London Business School. L’Italia ottiene un prestigioso riconoscimento grazie all’ottavo posto della magistrale in Management dell’Università Bocconi, che ha fatto un balzo in avanti di 12 posizioni. Le altre italiane nella top 100 sono Luiss e Politecnico di Milano