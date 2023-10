Giocò un derby con l'Inter, ora rischia l'espulsione dall'Italia

“Assane è stato portato in Italia da minorenne con l’inganno e poi sfruttato, abbandonato e lasciato completamente da solo. È vittima di tratta”. Sono queste le parole dell’avvocato Michela Cucchetti, che si occupa di diritti degli immigrati, e che è al lavoro per tentare di evitare l’espulsione dall’Italia di Assane Gnoukouri (vero nome Alassane Traorè), in quanto irregolare. Nel recente passato del giovane classe ’96 ci sono 11 presenze in Serie A con l’Inter , tra cui anche quella nel derby del 19 aprile del 2015. A raccontare la sua storia il quotidiano “Libertà” di Piacenza .

Dal derby di Milano alla procura di Parma

Lanciato nel calcio professionistico da Roberto Mancini, Gnoukouri nel 2017 fu costretto a smettere di giocare per un problema cardiaco per poi essere coinvolto in un'inchiesta condotta dalla procura di Parma attraverso cui era stata chiarita la sua vera identità, proprio quella di Alassane Traoré. Le attenzioni degli inquirenti si erano concentrate sulla tratta dei calciatori della Costa d’Avorio, dal momento che “i documenti della famiglia adottiva che lo aveva portato in Italia da minorenne erano falsi”, come sottolinea ancora la “Libertà”. Proprio a Piacenza, l’ex promessa nerazzurra ha chiesto aiuto all’avvocato Cucchetti che, adesso, ha provveduto ad avviare le pratiche per la richiesta di asilo.