Milano, installazione per commemorare strage migranti Lampedusa

A Milano è stata creata una grande installazione artistica in Darsena per commemorare le vittime del naufragio di Lampedusa del 3 ottobre 2013. Si tratta di una chiglia di nave capovolta, circondata da 368 crisantemi e da braccia che emergono dall'acqua. L'opera sarà esposta fino all'8 ottobre per segnare il decimo anniversario di questa tragedia. L'installazione è stata prodotta e realizzata dalla società Kineticvibe, con il contributo dell'artista italo-argentino Emiliano Rubinacci, dell'ArtDirector Beppe “Treccia” Iavicoli, del designer Matteo Rossi e dell'apporto calligrafico di Giuseppe Gep Caserta. Quest'opera d'arte racconta la potenza inarrestabile del mare, le speranze infrante di coloro che cercano di raggiungere questa parte del mondo e le vite distrutte di chi non ce la fa. Le mani di adulti e bambini emergono dall'acqua, simboleggiano chi chiede aiuto e si aggrappa alla possibilità di una vita migliore.