Arresti illegali, minacce e falso: nove poliziotti indagati a Piacenza

La Polizia di Stato cerca nuovi allievi agenti. Dal 12 luglio sono aperte le procedure di iscrizione al bando di concorso nazionale per 1.650 unità. Ecco quali passaggi seguire per partecipare

I REQUISITI - Per essere ammessi al concorso bandito dalla Polizia di Stato gli aspiranti allievi agenti devono soddisfare alcuni requisti preventivi come il possesso della cittadinanza italiana, l'età compresa dai 18 ai 26 anni elevato a un massimo di tre anni in caso di servizio militare. Occorre poi aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado