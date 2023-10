Festa dei nonni, una coppia premiata da Fontana alla Camera

Esempi di vita

I due coniugi sono stati premiati per per aver trasmesso i valori della carità e della solidarietà ai propri nipoti, con esempi di vita concreti. Già nel terremoto dell'Irpinia nel 1980, con il primogenito Massimiliano, donarono automezzi abitativi (roulotte). Durante il terremoto del 2009 e quello del 2016, assieme a figli e quindi i nipoti, si sono subito prodigati nella ricerca e nella consegna di medicinali, vestiti, coperte e cibo per le persone che avevano perso tutto, compreso i propri cari, lo stesso hanno fatto con l’inizio dello scoppio della guerra in Ucraina. Grazie a loro, ai figli e ai nipoti, è stato possibile per don Riccardo Patalano, parroco di Montegallo in Provincia di Ascoli Piceno, Comune che si trova al centro del cratere del sisma del 2016, noleggiare a loro spese un pulmino, caricarlo di beni di prima necessità (donati anche dai cittadini di Montegallo) e raggiungere Leopoli, dove ha salvato tre bambini e due mamme (di cui una vedova e l'altra col marito in guerra) in fuga dall’est dell’Ucraina. Mamme che ora sono al sicuro in Italia coi loro bimbi ospitati dal Maestro Mogol.

Fontana: "Nonni custodi della tradizione"

Durante la premiazione il presidente della Camera ha rivolto un pensiero a tutti i nonni italiani: “I nonni sono i custodi della tradizione, possono aiutare le famiglie in questo momento difficile. Noi vogliamo dare esempi positivi, ricordando agli italiani che ci sono tanti esempi positivi tra di noi. I nonni sono angeli custodi e spetta a noi valorizzarli, tenerli in considerazione, aiutarli e farci aiutare per quanto possibile. Per questo abbiamo fatto questa premiazione, per valorizzare il ruolo dei nonni nella società italiana”.